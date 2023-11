, tecnico del, presenta in conferenza stampa la sfida di Champions League con il Milan: le sue dichiarazioni.- "Sono sempre ottimista, come tutti gli allenatori. Lo sono per la partita contro un avversario molto difficile, in uno stadio storico e attraente. Noi abbiamo un obiettivo e vogliamo portare a casa il risultato".- "Non dobbiamo pensare all'andata, domani sarà un'altra partita. La nostra idea è molto chiara, non la cambiamo se giochiamo in casa o fuori. Vogliamo tenere il pallone, più del Milan, non andremo a speculare sul risultato. Il Milan è forte e con una storia molto potente".- "Abbiamo fatto tante cose buone, ma ci sono tante cose da migliorare. Ho visto disponibilità, ho visto progressi evidenti".- "E' un diamante, ma più che le sue qualità è importante che sia intelligente a giocare con i suoi compagni e a posizionarsi in base a loro. Io non gli insegnato nulla su questo, sapeva già tutto. E poi è molto umile, ha una famiglia di grandi valori".- "Abbiamo lavorato più che parlato. Gigio già ha giocato con la nazionale qui. Fa parte del calcio, nella storia abbiamo visto tanti giocatori che ci sono passati. Sarà in grado di superare la situazione e di rimanere concentrato sulla partita".- "Prestiamo sempre attenzione speciale all'avversario e ai suoi giocatori più determinanti, ma il nostro obiettivo è fare la nostra partita così che è l'avversario a doversi adattare a noi. Faremo lo stesso di sempre. L'obiettivo, con il pallone, è lo stesso. Senza è quello di combattere e recuperarlo il prima possibile".- "Credo che vogliamo migliorare ogni giocatore, non solo l'idea collettiva. Individualmente il mio obiettivo è migliorare singolarmente. Gigio non è un'eccezione. E con lui Navas e gli altri portieri. A fine stagione vorrei poter dire che tutti i giocatori sono migliorati".- "Amore e odio. Questo succede ai calciatori quando cambiano squadra, non è niente di particolare. Esperienza unica per lui, noi faremo il nostro compito nella maniera migliore. Sarà un tifo bellissimo, cercheremo di sfruttare questo ambiente per vedere una bellissima partita di calcio per la gente che verrà".- "Tireremo le righe a fine stagione. Quello che posso dire è che sono molto soddisfatto di quello che vedo dal primo giorno, la squadra e i calciatori, come miglioriamo le situazioni di gioco. Fino a ora sono molto soddisfatto ma ancora dobbiamo migliorare tanto".