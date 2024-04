PSG, Luis Enrique: 'Mbappé? L'anno prossimo saremo migliori'

Fervono i preparativi a Parigi dove il PSG potrebbe diventare campione di Francia in questo weekend, battendo il Le Havre. Luis Enrique ha parlato di presente e futuro del club in conferenza stampa e anche dell'addio di Kylian Mbappe.



BILANCI - "Avevamo una nuova rosa, con tanti giocatori a inizio anno. La costruzione continua, sono convinto che l'anno prossimo saremo migliori, questo è il messaggio che voglio mandare ai miei giocatori. Siamo arrivati ​​a fine stagione in circostanze molto positive. Non avevo mai pensato a uno scenario così positivo. È un momento splendido",