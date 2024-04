Psg, Luis Enrique: 'Passeremo il turno, ne sono certo. Xavi? L'avrei voluto come allenatore'

Sfida senza un domani a. I padroni di casa ospitano il, dopo il successo a Parigi (3-2 per Pedri e compagni), per decretare ladi. In vista del ritorno, in conferenza stampa ha parlato il tecnico dei francesi,. Le sue parole.“Abbiamo avuto il tempo necessario per analizzare e cercare di migliorare la nostra prestazione. Il mio primo pensiero dopo la partita è stato che era stata combattuta duramente e che il risultato non rispecchiava esattamente ciò che meritavamo. Domani dobbiamo presentare una versione migliore di noi stessi. Siamo assolutamente convinti che possiamo ribaltare questa situazione. Sappiamo esattamente cosa vogliamo fare. Siamo in forma".

"Ovviamente avrei preferito giocare al Camp Nou, con i tifosi compresi. Qui allo stadio Montjuïc c'erano i Giochi Olimpici, ho avuto la possibilità di parteciparvi. Ma il Camp Nou è uno stadio leggendario. In questo senso mi piacerebbe giocare sempre contro i migliori negli stadi migliori. Ma anche questo è uno stadio di livello".“Il PSG non è mai riuscito a ribaltare un risultato nella fase ad eliminazione diretta. Domani sarà il giorno in cui lo faremo”."Non lo so, ma non mi riguarda affatto. Mi sono sempre comportato molto bene e sono stato apprezzato qui, anch’io sono barcellonese, accetterò l’accoglienza qualunque essa sia”.

“Tutto ciò che dirò sarà disapprovato. Come ho detto altre volte, mi sarebbe piaciuto che mi allenasse, ma a voi giornalisti non interessa. Vi interessano solo le controversie. Lo ripeto: mi sarebbe piaciuto essere allenato da Xavi. Per conoscere un allenatore devo essere all'interno del club."