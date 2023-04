Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter e della Nazionale, in un'intervista concessa a Canal + ha parlato della scelta di Milan Skriniar di trasferirsi, dalla prossima estate, al Psg. "Io personalmente, al suo posto, sarei rimasto all'Inter. Gli ho detto pubblicamente: 'Ricordati come ti amavano i tifosi dell'Inter, non so se sarai amato così a Parigi, te lo auguro'. Ma basta solo vedere cosa succede con Messi, e lui è uno dei migliori giocatori della storia".