Ormai non ci sono più dubbi: Kylian Mbappè lascerà a fine stagione il PSG. Nello spogliatoio i compagni danno praticamente per scontato il suo addio. Intervistato a riguardo da RMC Sport, Angel Di María ha dichiarato: "Kylian sa che direzione vuole dare alla sua vita, alla sua carriera da giocatore. Ovviamente vorremmo dirgli di rinnovare, di non partire, ma queste sono decisioni personali".