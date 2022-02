Il Psg sta ancora cercando di convincere Mbappé a rinnovare il suo contratto, in scadenza questa estate. Come rivelato da Marca, il Psg ha fatto qualche giorno fa una nuova offerta di rinnovo a Mbappé che altro non era che un assegno in bianco. Una proposta che il giocatore avrebbe respinto, rimandando la decisione a fine stagione.