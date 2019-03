La maledizione europea del Psg continua, infatti per il terzo anno consecutivo il club parigino ha abbandonato la Champions League agli ottavi di finale, eliminato davanti al proprio pubblico dal Manchester United. Dopo la clamorosa eliminazione Kylian Mbappè ha parlato ai microfoni di Telefoot, commentando con profonda delusione la prematura uscita di scena dalla massima competizione europea e chiarendo il suo futuro, spegnendo ogni voce di mercato.



SULL'ELIMINAZIONE DALLA CHAMPIONS - "Sono sbalordito, non ci sono parole, è difficile. Abbiamo dovuto lavorare duro per arrivare a questo punto e siamo stati eliminati. Il calcio continua, rialzeremo la testa per finire la stagione. Era il nostro obiettivo, lavoriamo per questo, per questa competizione, ogni giorno".



​SUL FUTURO - "Ci sono molte persone che dubitano, che dubiteranno in futuro ma io continuo a credere in questo progetto. Penso che tutti insieme, mettendoci in discussione, riusciremo a fare qualcosa di buono con questo club. Evidentemente non siamo stati all'altezza del compito. Ci sarò l'anno prossimo, certo, non c'erano dubbi nemmeno prima. Preoccuparsi della mia situazione personale non aiuta: è tutto chiaro e preciso".