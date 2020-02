"Tuchel j'espère que tu vas bien n*** ta mère fils de p***"



Le frère de Presnel Kimpembe s'en prend violemment au technicien allemand sur Instagram... pic.twitter.com/th8rAr7hju — BeFoot (@_BeFoot) February 19, 2020

. La sconfitta per 2-1 di ieri sera a Dortmund non compromette del tutto la qualificazione ai quarti di finale in Champions League, ma rischia di spaccare definitivamente uno: "Si è visto che non aveva il ritmo-partita". L'attaccante brasiliano gli risponde per le rime: "E' da inizio febbraio che sono guarito dall'infortunio e volevo giocare, ma il club e i medici avevano paura che mi rifacessi male. Non condividevo questa scelta, ma ho dovuto accettarla. E' difficile far bene in queste gare così importanti se prima non giochi".Tra l'altro. Ma il carico da novanta lo sgancia in una story su Instagram