Neymar, stella brasiliana del Paris Saint-Germain, è stato protagonista della conferenza stampa pre-partita in vista dell'ottavo di finale di Champions League da giocare contro il Bayern Monaco:



"Mi sento bene, fisicamente e mentalmente. Ho molta fiducia in me stesso, conosco le mie capacità e le mie qualità. Le critiche? Sono legittime, ognuno ha la propria opinione e il proprio punto di vista che rispetto. Sto facendo del mio meglio per il club e per la squadra, lo farò fino alla fine della stagione".



Neymar dunque non ha chiuso le porte ad un possibile addio alla fine della stagione, come molti vorrebbero anche in relazione alle difficoltà che sta attraversando lo spogliatoio parigino.