Mino Raiola, il suo procuratore, ha smentito tutto parlando di fake news, ma l'affare de Ligt-Paris Saint Germain è più vivo che mai. In attesa della decisione definitiva del centrale dell'Ajax, ancora in bilico tra il club francese, la Juventus e il Barcellona, dal quotidiano olandese De Telegraaf giungono ulteriori indiscrezioni sul blitz francese dell'entourage del calciatore.



Oltre alla missione di Raiola, pronto a passare all'incasso se saranno confermate le cifre diffuse da Le Parisien, 15 milioni di euro di ingaggio a de Ligt e 75 pronti per l'Ajax, nella capitale francese si sono mosse in prima persona nei giorni scorsi anche Annekee Molenaar e Christiane Zillikens, rispettivamente fidanzata del giocatore e madre di quest'ultima, impegnate nel visionare alcune possibili soluzioni abitative per il futuro. La visita delle due donne, che nelle settimane precedenti si erano recata anche a Barcellona, è avvenuta mentre de Ligt si trovava in Portogallo con la sua nazionale per partecipare alla Final Four di Nations League.