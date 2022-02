Gentile Procuratore,



apprendo con sgomento, navigando sul web, che il PSG avrebbe offerto a Mbappé un rinnovo di 62 milioni di euro a stagione. Non voglio passare per moralista perché conosco già la risposta ("bisogna tener conto di quanti soldi farà entrare nelle casse del PSG il calciatore Mbappé"), ma mi chiedo e chiedo: cosa ne penserà la UEFA fautrice delle restrittive norme sul Fair Play Finanziario? Si sono per caso volatilizzate le limitazioni di spesa oppure il PSG è una società così virtuosa finanziariamente da potersi permettere qualunque eccesso? ForzaJuve '78





Gentile ForzaJuve '78,



premettendo che il PSG, oltre a quello tecnico, gode di un benessere finanziario non comune, va evidenziato come, "grazie" alla pandemia, la UEFA abbia allentato la morsa del Fair Play Finanziario almeno in questa fase transitoria, in attesa di riformare l'intera regolamentazione anche attraverso paletti salariali per i calciatori stessi.



Al momento libertà di manovra per il PSG che, pur di non perdere la sua stella, sembrerebbe pronto a proporre al calciatore un ingaggio più consono al basket NBA che al calcio europeo!



Ma ora passo la palla agli utenti di calciomercato.com lanciando una provocazione: nei panni di Mbappé rinuncereste ad accettare il rinnovo proposto dal PSG? E se sì per andare a giocare in quale altro club?