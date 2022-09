, consulente dell'area tecnica delè stato ospite di RMC Sport e ha affrontato diversi argomenti inerenti al calciomercato. "Abbiamo una qualità enorme nella rosa, senza dubbio, maSe ci manca un tassello, il puzzle non è completo", ha dichiarato il dirigente portoghese.Campos ha poi aggiunto: "Non abbiamo avuto una buona finestra di mercato. La finestra di mercato è stata lunga:. Dal momento in cui le decisioni economiche condizionano l'atleta, non è una buona finestra di mercato".Zidane in panchina? Quando il presidente mi ha invitato ad assumere questo incarico, la prima cosa che ho fatto è stata chiamare Christophe Galtier, prima ancora di chiamare mia moglie e mia madre. Conosco i suoi valori, le sue capacità, cosa possiamo portare. Possiamo fare un lavoro insieme. Quando il direttore sportivo è ben associato all'allenatore, si risparmia molto tempo. In un club del genere, devi vincere velocemente. E per vincere velocemente devi avere le persone giuste vicino".