Secondo Le Parisien, il PSG sarebbe disposto ad accettare la partenza di Adrien Rabiot a gennaio in cambio di 10 milioni di euro, ma solo a patto che il club di destinazione non sia il Barcellona. La società di Al-Khelaïfi potrebbe cedere il centrocampista (in scadenza di contratto a giugno) a Juventus o Tottenham, ma non avrebbe intenzione di lasciarlo partire verso i blaugrana.