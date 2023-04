Negli ultimi anni, il Paris Saint-Germain ha gettato le sue reti su diversi giocatori del Real Madrid. Ad oggi, solo uno dei suoi tentativi ha avuto successo. I parigini hanno tentato i brasiliani Casemiro e Vinicius Junior e il belga Thibaut Courtois, ma nessuno dei tre ha accettato. Infatti, l'unico giocatore che si è diretto al Parco dei Principi è stato Sergio Ramos, ma lo ha fatto dopo la scadenza del suo contratto.



IL NUOVO COLPO - Nonostante questo, il PSG sembra determinato a tentare la fortuna con un nuovo giocatore Blancos. Secondo quanto riportato da El Chringuito, hanno messo gli occhi su Rodrygo Goes. Il ventiduenne verdeoro sta vivendo una stagione sensazionale, 13 gol e 10 assist in 43 partite ufficiali, e si è già affermato come un pezzo chiave negli schemi di Carlo Ancelotti. La trattativa sembra alquanto improbabile data la clausola da 1 miliardo di euro, ma nulla è impossibile per Nasser Al-Khelaïfi, presidente del club francese con un patrimonio da oltre sette miliardi di euro.