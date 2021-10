Mauricio Pochettino, allenatore del Paris Saint-Germain, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'RB Lipsia: "Icardi ha alcuni problemi personali , per questo motivo non si è allenato in questi due giorni. Sarà convocato per domani ma vedremo, cercheremo di analizzare la situazione per vedere se potrà essere con la squadra".



SU NEYMAR - "Ha un piccolo problema fisico , speriamo si possa risolvere in pochi giorni, ma non ci sarà anche perché la priorità è la salute del giocatore".



SU MESSI - "Siamo molto contenuti del suo processo di inserimento, Leo si sente sempre più integrato , ogni giorno sta meglio".