L'allenatore del Psg Mauricio Pochettino è intervenuto in conferenza stampa per parlare del dualismo Navas-Donnarumma e del futuro di Kylian Mbappé: "Keylor sta giocando bene, ma la cosa importante rimane raggiungere i nostri obiettivi; il futuro? Le storie vengono scritte da circostanze diverse, vale sia per lui che per gli altri. Vorremmo tutti che Mbappé prolungasse, ma alcune scelte dipendono da lui e dalla società. Per quanto riguarda le voci di un mio arrivo al ManUtd prima dell'annuncio di ten Hag, vi dico che i rumors restano tali, non serve dare loro troppa attenzione".



LA SITUAZIONE - Intanto il Real Madrid non molla l'attaccante francese: nei giorni scorsi la stampa francese ha raccontato di un viaggio della madre a Doha dove, secondo quanto racconta RMC Sport, la prossima settimana ci sarà un incontro tra la dirigenza delle Merengues e la signora Fayza Malari. Occhio però, perché Le Parisien fa sapere di una super offerta del Psg per convincerlo a rinnvoare: 50 milioni a stagione con nuova scadenza fissata per giugno 2024 e 100 milioni di premio alla firma. Mbappé-Psg, non è finita. Anche Pochettino prova a convincerlo.