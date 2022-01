Antonio Rudiger non rappresenta al momento una priorità per il Real Madrid in vista della prossima estate. Il calciatore tedesco resta molto lontano dal rinnovo col Chelsea e al termine della stagione può liberarsi a parametro zero. Secondo i media francesi, una prima proposta è arrivata dal Paris Saint-Germain, che non soddisferebbe comunque la richiesta di 12 milioni netti annui pretesi dall'ex Roma.