Pablo Sarabia tornerà al Psg dopo una stagione allo Sporting Lisbona. L'attaccante ha commentato il suo futuro dopo la partita tra Spagna e Repubblica Ceca: "Non so dove giocherò. Inizierò a pensare e riflettere su queste vacanze e vedere come vanno le cose. Ho trascorso una buona stagione in Portogallo e vedremo".