Attraverso una nota ufficiale, il Paris Saint-Germain ha annunciato i 33 convocati per il Summer Tour in Cina. Presente, tra gli altri, Neymar, che torna dunque a disposizione del gruppo dopo qualche giorno di tira e molla causato dalle voci sul futuro e da un piccolo infortunio. In merito a ciò, i parigini hanno spiegato che il brasiliano è guarito dalla distorsione alla caviglia destra ed effettua un lavoro quotidiano che punta al recupero in vista della trasferta asiatica. Di seguito l'elenco completo dei giocatori chiamati da TucheL. Aouchiche, Areola, Bakker, Bernat, Bulka, Cavani, Dagba, Diallo, Draxler, Guclu, Hemans, Herrera, Innocent, Jese, Keher, Kimpembe, Kurzawa, Kouassi, Mbappe, Mbe Soh, Meunier, Neymar, Nsoki, Sarabia, Toufiqui, Trapp, Verratti, Zagre. Il 31 luglio, invece, si aggregheranno anche Choupo-Moting, Di Maria, Marquinhos, Paredes e Thiago Silva.