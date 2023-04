Il Psg sta valutando seriamente di separarsi da Galtier alla fine della stagione. In caso di esonero dell’allenatore, la società ha una lista di nomi tra i quali scegliere il prossimo allenatore e tra loro c’è anche il profilo di Thiago Motta, che sta facendo molto bene col Bologna arrivando anche a lottare per un posto in Europa.