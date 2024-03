Psg, la squadra dei Paperoni dagli stipendi monstre. Skriniar batte Donnarumma, Mbappé 5 volte più del 2°

Tutti gli occhi dell'Europa sul Psg. La squadra di Luis Enrique sta, al solito, veleggiando in Ligue 1 e, nonostante una stagione con qualche stop di troppo, non ha rivali in patria. Brest, Monaco e Lille stanno provando a mostrare una minima resistenza ma i parigini hanno già messo le mani sul titolo domestico. In Champions League però le cose sono diverse ma potrebbero sorridere per la prima volta ai parigini. Passati con difficoltà nel girone col Milan, Mbappé e compagni sono passati ai quarti, battendo la Real Sociedad e sono capitati dalla parte buona del tabellone. Ad aprile affronteranno il Barcellona e, superato questo ostacolo, potrebbero mettersi in marcia per tornare in finale di Champions. Chissà che proprio nell'anno del tanto annunciato addio della propria stella, il Psg non riesca nel colpaccio di far sua, per la prima volta, il trofeo continentale per club più desiderato.



INGAGGI DA TOP - Una rincorsa, quella del Psg, che va avanti ormai da decenni. Lo sceicco Nasser Al-Khelaifi ci ha provato in tutti i modi: ha portato sotto alla Torre Eiffel persino Messi e Neymar ma l'obiettivo è sempre sfumato. Quest'anno gli investimenti sono stati più mirati e meno faraonici e potrebbero portare a un'inversione di tendenza nella storia recente del club della capitale francese. Meno stelle, certo, ma i giocatori che calcano il campo del Parco dei Principi non se la passano male. L'Equipe ha fatto luce sugli stipendi che percepiscono i protagonisti della Ligue 1 e non stupisce che i primi 10 siano tutti del Psg e che percepiscano delle cifre stratosferiche. Ecco, nella gallery di seguito, quanto guadagnano i 10 giocatori più pagati del club.