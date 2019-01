La Juventus è sempre al lavoro per i migliori talenti italiani. E rimane vigile sulla situazione di Alessandro Russo, portiere classe 2001 del Genoa tra i più promettenti in circolazione nel suo ruolo: già sondato dal Paris Saint-Germain, Russo è un'idea che la Juve sta portando avanti da settimane nei dialoghi con il Genoa già estesi a Romero, Sturaro e Pjaca. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, oggi il ds bianconero Paratici a Milano ha incontrato l'agente del portiere, Giuseppe Riso, per confermare interesse e gradimento totale per Russo.



DIALOGHI IN CORSO - Non c'è ancora una trattativa, ma la Juve è interessata a Russo per il futuro e lo valuta come operazione per la prossima estate. Il portierino rossoblù è già proiettato verso la prima squadra, si è messo in mostra con la Primavera e con l'Under azzurra anche come pararigori. Il PSG ha preso informazioni per le proprie giovanili, la Juve risponde muovendosi anche con l'agente. Dovrà essere il Genoa ora a fissare il prezzo per Russo, la Juve peró lo ha messo in lista e lo tiene d'occhio. Nell'ottica di prenotare sempre i migliori giovani in circolazione.