Thiago Silva, difensore del PSG in scadenza al termine della stagione, parla del proprio futuro nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions con il Galatasaray: "Non ho cominciato forte solo in questa stagione, ero partito bene anche la scorsa. Mi sento bene, sono più tranquillo, anche se ho la pressione di giocare bene per conquistare il rinnovo. Conosco le mie qualità, so quello che posso dare alla squadra, spero che a fine stagione potremo festeggiare, vorrei prolungare il contratto se anche il club mi vuole...".