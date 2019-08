Intervenuto in conferenza stampa per commentare la sconfitta per 2-1 contro il Rennes, l'allenatore del Paris Saint Germain, Thomas Tuchel, ha parlato del futuro della stella brasiliana Neymar, ancora al centro del mercato: "Non possiamo perderlo senza sostituirlo al meglio. Se resterà avremo un giocatore in più che può vincere gli uno contro uno".