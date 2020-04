Thomas Tuchel, allenatore del PSG, parla a Paris Inside di Neymar: "Neymar per me è un giocatore chiave e quando arrivano le grandi partite punto sempre su di lui. Lavora duramente ed è molto intelligente, dopo la prima partita con il Borussia Dortmund quest’anno aveva ritrovato un alto livello di rendimento dopo i tanti infortuni che purtroppo non ci hanno permesso di puntare su di lui in altre occasioni. Ha dimostrato a tutti che e’ in grado di prendersi le sue responsabilità, è un calciatore geniale“.



SUL PSG - “Da diverse settimane non siamo insieme, penso alla vittoria in Champions con il Borussia senza i nostri tifosi, immagini che resteranno a lungo nelle nostre menti, ma penso che sia stata una gara chiave per noi, purtroppo ci siamo dovuti fermare".