Thomas Tuchel, allenatore del PSG, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Monaco. Tra i tanti temi toccati c'è ovviamente Mauro Icardi, autore sin qui di 17 gol stagionali: "Onestamente mi ha impressionato. L'ho incontrato qui per la prima volta, è affidabile ed efficiente. Capisce il calcio di alto livello, sa cosa fare per essere equilibrato. E' stato impressionante anche per il modo di guadagnarsi lo spazio. Il riscatto? Non è il momento".