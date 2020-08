Queste sono le parole di Thomas Tuchel a commento della qualificazione alla prima finale di Champions League della storia del Paris Saint Germain: "Il piano era restare uniti, concentrati su quello che avevamo preparato e di fare il nostro gioco utilizzando le accelerazioni degli attaccanti. Come ho detto prima della partita, era una grande sfida, perché non era facile. L'importante era che i giocatori fossero a loro agio in campo, senza grandi dettami tattici. Soffrendo insieme ci siamo riusciti, con una mentalità importante".