Procede spedita la trattativa tra la Juventus e il Paris Saint Germain per lo scambio che dovrebbe portare l'esterno sinistro francese Layvin Kurzawa alla corte di Sarri e Mattia De Sciglio nella formazione campione di Francia. Un affare alla pari - con un'intesa pressoché definita anche per quanto concerne gli ingaggi dei due calciatori - prossimo alla chiusura, come confermano le parole del tecnico del PSG Thomas Tuchel, che ha deciso di non convocare l'ex Monaco per il match contro il Lille.



"Se ho dato il mio ok allo scambio? Sì, ma non c'è ancora nulla di deciso tra i due club. Ci sono discorsi aperti tra Juventus e Paris Saint-Germain. La situazione non è ancora chiara, ecco perché Layvin Kurzawa non sarà nel gruppo dei convocati per Lille", ha dichiarato il tedesco. All'inizio della prossima settimana, le due società torneranno a parlare dell'operazione, che sarà chiusa a titolo definitivo, con possibile conguaglio economico a favore della Juve, visto che il contratto di Kurzawa col Paris Saint Germain scade il prossimo giugno.