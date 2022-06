Le @PSG_inside est heureux d'annoncer l'arrivée de Luis Campos en tant que Conseiller Football à compter de ce jour. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 10, 2022

Ilha ufficializzato l'incarico dicome nuovo. Dopo giorni di trattative e voci, è arrivata l'ufficialità che segna una nuova era in casa de Les Parisiens.prende il posto di, che in seguito ai risultati sportivi di quest'anno è stato allontanato. Di seguito, il communicato ufficiale."Luis Campos sarà responsabile dell'organizzazione, del reclutamento e delle prestazioni della squadra professionistica maschile del Paris Saint-Germain.L'esperto di calcio di fama mondiale Luis Campos è un pioniere nello sviluppo e nel miglioramento del gioco, rinomato per il suo approccio moderno e innovativo. Durante la sua carriera, Luis Campos ha accompagnato le prestazioni di molti grandi nomi del calcio, incoraggiando l'emergere di nuove generazioni di talenti che da allora sono diventati i principali giocatori del calcio mondiale. Il Club, che ha sempre attratto i più grandi talenti del calcio, trarrà vantaggio dalle idee, dalla conoscenza e dall'esperienza di Luis Campos, per aiutare la squadra a raggiungere un nuovo livello".A breve il servizio completo.