. A rendere nota la chiusura della trattativa è il club francese tramite un video sui propri canali social. "#BenvenutoAParigi" è l'hashtag usato dai parigini.Florenzi arriva dalla Roma a titolo temporaneo: affare daTramite il proprio sito ufficiale, la Roma ha comunicato: ". Cresciuto nel settore giovanile giallorosso, Florenzi ha collezionato 279 presenze con la Roma, segnando 28 reti. In carriera ha giocato una stagione nel Crotone nel 2011-12 e nel gennaio del 2020 si è trasferito in prestito al Valencia. Il Club augura ad Alessandro le migliori fortune nella sua nuova avventura"."Sono particolarmente orgoglioso e felice di diventare un giocatore del Paris Saint-Germain" ha detto Florenzi al sito ufficiale dei parigini. "È uno dei maggiori club in Europa, come confermato ancora una volta dal percorso verso la finale di Champions League il mese scorso. Voglio dare il massimo per il Paris Saint-Germain e per i suoi tifosi.".