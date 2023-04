Lo spogliatoio del Psg continua a essere bollente con i risultati che non arrivano e con Christophe Galtier sempre più in dubbio. Secondo i media francesi, il club avrebbe dato un ultimatum all'ex tecnico del Lille: per mantenere il suo ruolo in panchina dovrà dare continuità di risultati utili almeno nelle prossime due gare.



La prospettiva, tuttavia, non sembra buona. L'Equipe, infatti, scrive che il presidente Nasser Al-Khelaifi dubita che Galtier possa ancora riprendere in mano la squadra dopo gli attriti di spogliatoio e il risentimento nei confronti dell'allenatore da parte di alcuni calciatori.