Eduard Michut, giovane centrocampista del PSG, vuole cambiare aria. Nonostante una richiesta esplicita, da parte della società parigina al ragazzo, per farlo rimanere a gennaio, qualcosa si è rotto negli ultimi mesi.



Complice la mancanza di minuti per il numero 38, in settimana il nativo di Aix-les-Bains ha richiesto la cessione a titolo definitivo. Stanco di essere mandato in prestito a farsi le ossa, o di rimanere in panchina a Parigi, Michut a fine stagione lascerà la società di Al-Khelaifi per accasarsi altrove.