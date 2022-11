Il mercato invernale rischia di infuocarsi con la telenovela Joao Felix. Dopo due anni e mezzo alla corte dell’Atletico Madrid, il talento portoghese non si trova più a suo agio all’interno dei meccanismi di gioco di Simeone ed avrebbe già espresso le sue volontà a Jorge Mendes, pronto ad ascoltare ogni offerta per il suo assistito. A muovere i primi passi verso l’asso lusitano, come riporta Mundo Deportivo, ci sarebbe il PSG, desideroso di rinforzare il suo già stellare comparto offensivo.