Dubbi sul futuro di Marco Verratti: In inverno ha prolungato il contratto fino a giugno 2026 ma negli ultimi mesi si è incrinato qualcosa, soprattutto nel rapporto con i tifosi; l'azzurro non è più un beniamino ed è stato uno dei più contestati nelle recenti manifestazioni degli ultras.



Cosa succederà ora? Secondo RMC Sport, Verratti non ha molte proposte, anche perché non ci sono club disposti a pagare uno stipendio di 11 milioni per un giocatore che ha superato i 30 anni. Un ritorno in Italia sembra da escludere, così come il sogno Real Madrid. Resterebbe l'Arabia Saudita.