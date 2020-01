Un Steven Bergwijn, attaccante del PSV Eindhoven, prossimo al trasferimento al Tottenham, risponde alle polemiche che lo hanno visto protagonista dopo la mancata convocazione con il Twente: "Non ho mai rifiutato di giocare per il PSV. Sono state scritte tante cose, ma credo sia stato sbagliato. Non c'è niente di vero, non rifiuterei mai di giocare col PSV, il club nel quale sono cresciuto. È vero che in mattinata ho chiamato il mister per dirgli che le cose stavano andando avanti, e lui mi ha dato il permesso di non giocare. Mi ha augurato il meglio. E penso che sia un peccato essere stato descritto come uno che lavora alle spalle, un topo di fogna, un serpente. Perché non sono nulla di tutto ciò".