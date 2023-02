Xavi Simons è una delle perle provenienti dalla cantera blaugrana. L’attuale giocatore del PSV Eindhoven, in prestito dal Paris-Saint-Germain, ha rilasciato un’intervista, ad un quotidiano olandese, in cui ha parlato del suo rapporto con la squadra catalana: “Si è concluso tutto a causa di un paio di cose. Sono molto grato a Barcellona. Avrò sempre molto affetto per il club e la gente. La mia famiglia vive ancora lì. È una città molto importante per me". Il giovane ha anche parlato del suo possibile ritorno al PSG: “Ho firmato cinque anni al PSV e sono molto felice e in futuro non so cosa può succedere. C'è un'opzione di riacquisto, ma quello che decide sono io. Alla fine, ho l'ultima parola".