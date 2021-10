Massimo Pulcinelli, presidente dell'Ascoli, parla a gianlucadimarzio.com, svelando gli obiettivi della squadra: "E’ il mio Ascoli più forte. Ammetto che l’Ascoli occupa gran parte dei miei pensieri. E credetemi, sono davvero felice di ciò. Perché la forza emotiva che ti dà sentirsi parte di questa grande comunità è davvero unica. Gli americani? Ma io per l’Ascoli ci sono e ci sarò sempre. Ho ancora la maggioranza relativa delle quote con il 39 %, poi a fine anno vedremo, la North Sixth Group potrebbe arrivare al 51 %, ma non sarebbe affatto un problema per la mia permanenza. Quando si ama e si crede in qualcosa, i numeri passano in secondo piano. Anzi, lasciatemi dire che sono davvero felice di questa nuova organizzazione societaria. Sono entrate persone forti, io ci credo molto e ho fatto di tutto perché si formasse questo nuovo assetto. Vogliamo garantire un futuro radioso all’Ascoli"