Due gol e un assist nelle prime cinque partite di campionato con la maglia della Fiorentina. Erick Pulgar ha subito conquistato tutti, dall'allenatore Vincenzo Montella ai tifosi viola. Dopo un'ultima grande stagione al Bologna - soprattutto con l'arrivo in panchina di Sinisa Mihajlovic - il cileno classe 1994 è stato acquistato dalla Fiorentina per 10 milioni di euro lo scorso 9 agosto. 6 gol e 2 assist l'anno scorso, oltre a una Coppa America da protagonista assoluto con la maglia del suo Cile. Prestazioni importanti, leadership e carisma: tutte doti che Pulgar ha messo in mostra e hanno convinto la Fiorentina a puntare su di lui per rinforzare la mediana. In estate, però, il giocatore era stato proposto anche a un altro club italiano su tutti: il Milan, che cercava un regista da alternare a Lucas Biglia.







IL RETROSCENA - Durante i mesi di giugno e luglio, Pulgar era stato offerto alla dirigenza rossonera. Paolo Maldini e Zvonimir Boban, però, non sono mai stati convinti del colpo, nonostante la giovane età del cileno e il basso costo dell’operazione. Pulgar ha poi scelto la Fiorentina, il Milan ha invece chiuso per il più giovane Ismael Bennacer, arrivato dall’Empoli nel mese di agosto per 16 milioni di euro. I dirigenti del Milan hanno sempre avuto le idee chiare, Pulgar e il Diavolo si sono incrociati come idee, per pochi giorni. E stasera, a San Siro, il cileno e il Milan si ritroveranno, da avversari.