Il gol con il quale ha raggiunto quota 500 reti in carriera potrebbe diventare anche il più bello dell'ultima stagione. Zlatan Ibrahimovic apre l'elenco stilato dai bookmaker per il Puskas Award, il premio che da 10 anni viene assegnato dalla Fifa al giocatore che realizza la rete più memorabile. Il colpo da kung fu di Ibrahimovic nella partita dei Los Angeles Galaxy contro il Toronto Fc è la prima scelta sul tabellone Snai, a 4,00; a sfidare il campione svedese, anche in questo caso con un tacco volante, è Fabio Quagliarella, nominato per il gol realizzato contro il Napoli a settembre 2018. L'attaccante della Sampdoria insegue Ibra a 5,00, alla pari con Lionel Messi (in corsa con il pallonetto contro il Betis) e Daniel Zsori, che ha firmato la rovesciata decisiva nella sfida tra Debrecen e Ferencvaros, al suo debutto in prima squadra. Un altro talento emergente spunta a quota 7,50: a tanto i quotisti offrono Matheus Cunha e la sua "ruleta" con scavetto realizzata per il Lipsia contro il Bayer Leverkusen. Si va poi in doppia cifra (a 10,00) per Andros Townsend del Crystal Palace, con il suo tiro al volo da fuori area contro il Manchester City. Il calcio femminile è invece rappresentato da Billie Simpson (nella partita Sion Swifts Ladies FC-Cliftonville Ladies FC), da Amy Rodriguez (Utah Royals-Sky Blue FC) e da Ajara Nchout (Camerun-Nuova Zelanda), rispettivamente a 15,00, 20,00 e 25,00. A 20 volte la posta, infine, anche Juan Fernando Quintero (River Plate-Racing Club).