In qualche modo, l’inedita finale fra due squadre che non hanno mai vinto la Coppa sarebbe la conclusione più logica del Mondiale delle “prime volte”. Prima volta d’inverno, prima volta in un Paese arabo, prima africana in semifinale.in qualche modo rendendo meno amara la nostra assenza, ché vedere anche gli altri a casa ci ha dato un po’ di inconfessata soddisfazione. Ci piacciono il modo del Marocco di difendersi e attaccare, che fa tanto calcio all’italiana riveduto e corretto in salsa moderna e marocchina, la classe di Ziyech e la forza finora sconosciuta di Amrabat.Ci piace il modo diretto in cui parla il ct Regragui, uno che evidentemente non ama porsi limiti.Ci piace tanto il Marocco, che ha fatto piangere Ronaldo.eppure per la seconda volta in 4 anni è là, fra le 4 squadre più forti del Mondiale, in cui l’Italia da 8 anni neppure riesce a qualificarsi. Come può non ispirare simpatia? E poi la maglia, quanto è bella quell’inconfondibile divisa a scacchi bianchi e rossi? E i croati che giocano o hanno giocato nelle nostre squadre?Sono tanti gl’italiani che tifano Croazia, perché è vicina, perché ci sono stati in vacanza, perché è amica.E allora teniamoci il pronostico della logica, che è ampiamente e (quasi) tutto dalla parte di Argentina e Francia, ovvero Messi contro Mbappé, piuttosto che Lautaro contro Giroud, ma provate a immaginare anche solo per un istante quanto sarebbe bella l’inedita finale Croazia contro Marocco.@GianniVisnadi