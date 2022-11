Non sono molti gli ‘italiani’ dei gironi A e B appena terminati. Con l’Olanda e il Senegal passano alla fase eliminatoria gli atalantini De Roon e Koopmeiners, gli interisti Dumfries e De Vrij e l’attaccante della Salernitana Dia. Con Inghilterra e Stati Uniti i soli americani McKennie e Dest, uno juventino e un milanista. Ma quali sono state le loro prestazioni nella giornata decisiva appena trascorsa? Tolto De Vrij che non è sceso in campo, ecco i voti dei ‘nostri’ in Qatar.