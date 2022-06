Niente sesso ai Mondiali in Qatar. A meno di non essere sposati. La notizia è del Daily Star: un rapporto sessuale tra persone non sposate può essere punito fino a sette anni di carcere. Il Comitato Supremo del Qatar ha anche sottolineato in una dichiarazione che "il Qatar è un paese conservatore e le manifestazioni pubbliche di affetto sono disapprovate indipendentemente dall'orientamento sessuale".



Una fonte di polizia citata dal Daily Star rivela: "Il sesso è praticamente fuori dal menu, a meno di non andare in Qatar come marito e moglie. Sicuramente non ci saranno storie di una notte in questo mondiale. Anzi, non ci saranno proprio feste. Tutti quanti dovranno tenere la testa a posto, se non vogliono rischiare di rimanere in prigione. Per la prima volta nella storia dei mondiali, ci sarà praticamente un divieto di fare sesso. E i tifosi devono essere preparati a questo scenario".