La notizia era già nell'aria da tempo, ma ora è arrivata la conferma da parte del diretto interessato: Fabio Quagliarella appende le scarpe al chiodo. Lo stesso (ex) attaccante, 40 anni, ha annunciato ai microfoni di Sky Sport: "Sono costretto a smettere di giocare. Sono svincolato, ma sono in condizioni fisiche inaccettabili per poter tornare in campo. Ora avrò tutto il tempo per capire quale strada intraprendere".



Quagliarella ha segnato 242 gol in carriera con le maglie di Fiorentina, Chieti, Torino, Ascoli, Sampdoria, Udinese, Napoli, Juventus e Italia. Lo scorso 30 giugno si era svincolato a parametro zero dalla Sampdoria, retrocessa in Serie B. In maglia blucerchiata si era laureato capocannoniere della Serie A nella stagione 2018/2019 con 26 gol.