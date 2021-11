Gianluca Lapadula, attaccante del Benevento, è finito nella top 11, scelta dai tifosi, dell’ultimo turno delle qualificazioni Conmebol per il Mondiale. Gallese in porta, Cuadrado, Militao, Hincapié ed Estupinan in difesa; De Paul, Tapia, Fabinho e Cueva a centrocampo; Marcelo Moreno Martins e proprio Lapadula, 9 del Perù, davanti.