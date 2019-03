Il ritorno di Cristiano Ronaldo in nazionale spinge il Portogallo nelle quote del primo appuntamento verso Euro2020. I rossoverdi inizieranno il cammino delle qualificazioni a Lisbona contro l'Ucraina, in un incontro a senso unico secondo i betting analyst: la prima vittoria nel gruppo B si gioca a 1,40 su Snai, contro il 4,50 del pareggio e l'8,25 offerto per Shevchenko e i suoi. CR7 è prevedibilmente la prima scelta sul tabellone dei marcatori, a 1,75, seguito da André Silva a 2,30. Nonostante il ritorno del campione bianconero, i quotisti puntano su una partita a punteggio "contenuto": l'Under (massimo due reti complessive) vola a 1,65, per l'Over si sale a 2,10. Il primo obiettivo dell'Ucraina sarà segnare, visto che nell'ultima competizione ufficiale disputata, gli Europei del 2016, ha perso tre partite senza realizzare neanche un gol. Almeno una marcatura stavolta vale 2,10, un'altra partita a secco pagherebbe 1,63.