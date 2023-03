Non c'è tempo per pensare al 2-1 subito per mano dell'Inghilterra, ora prima nel gruppo C nelle qualificazioni a Euro 2024. Domenica l'Italia sarà protagonista di una breve trasferta in quel di Malta, per sfidare la cosiddetta squadra cuscinetto del proprio girone in una partita che, sulla carta, è nettamente indirizzata verso la formazione ospite: i betting analyst offrono infatti a 1,12 il successo azzurro, mentre la vittoria dei padroni di casa paga 19 volte la posta. Proibitivo per Malta anche il segno «X», fissato a quota 8. Gli ultimi quattro confronti, seppur terminati sempre in favore della nazionale azzurra, si sono chiusi senza goleade: due volte con il risultato di 1-0 e altrettante con un 2-0. Nonostante ciò, è nettamente avanti l'Over nella gara del National Stadium Ta' Qali, proposto a 1,44 contro l'Under alto a 2,55. Grande dislivello anche tra Goal, visto a 2,65, e No Goal a 1,40. Per quanto riguarda i risultati esatti, proprio quello 0-1 con cui si sono chiuse le ultime due partite vale 7,50 la posta; in pole c'è lo 0-2 a 5,50, seguito dallo 0-3 a 5,60. A 7,50 c'è anche il poker azzurro per lo 0-4. Nel doppio esito parziale-finale, nettamente avanti l'opzione 2-2 con l'Italia vincente di entrambi i tempi, in quota a 1,40. Segue la combo X-2 a 3,70.