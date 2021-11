(ore 20.45) a Lucerna è la partita che un po' decide il destino dell'Italia, seppur a distanza. Gli elvetici per evitare i playoff e qualificarsi subito al Mondiale devono battere la nazionale bulgara segnando più reti di quante non ne farà la squadra di Mancini in irlanda del Nord.Il ct bulgaro, ieri, ha spiegato che la sua squadra ha tutta l'intenzione di arrivare terza nel girone. Per farlo non dovrebbe perdere, un risultato che ovviamente andrebbe benissimo all'Italia. Occhi a Belffast, orecchie sulla radiolina. Ci si gioca il Mondiale.Sommer; Widmer, F. Frei, Scar, Mbabu; Zakaria, Freuler; Okafor, Shaqiri, Vargas; Gavranovic.Karadzhov; Turitsov, Hristov, Dimitrov, Tsvetanov; Nedelev, Kostadinov, Chochev, Kirilov; A. Iliev, Despodov.​