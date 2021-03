Iniziano oggi le qualificazioni ai. In attesa dell’in campo domani, la prima partita ha visto subito un risultato a sorpresa: laha infatti rifilato un netto 4-2 all', cona segno con una tripletta. Del milanistagli altri gol. A tempo scaduto il rigore sbagliato daAlle 20.45 il grosso delle partite: nel gruppo A ildigioca a Torino contro l’, mentre lasfida lNel girone D la, campione in carica e sempre tra le favorite, gioca contro l’, mentre ladiè impegnata inIl gruppo E vede in campo ildicon ile l’con laNel girone G, quello di, in programma alle 20.45 le sfide traInfine nel gruppo H alle 20.45 in campo