Leaistanno per vivere la loro terza fase: cinque incontri di andata e ritorno a eliminazione diretta, con le dieci nazionali africane vincitrici della seconda fase. Le squadre sono state quindi divise in due urne tramite il Ranking FIFA di novembre 2021: chi vince tra andata e ritorno, va in Qatar. L’andata si gioca il 24 marzo, il ritorno il 29.h 16 DR Congo.Marocco 1-1 - 12' Wissa (C), al 54' R. Mmae (M) sbaglia un rigore, 76' Tissoudali (M)h 18 Camerun-Algeriah 18 Mali-Tunisiah 20.30 Egitto-Senegalh 20.30 Ghana-Nigeria