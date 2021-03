L’Italia di Roberto Mancini inizia il suo cammino verso il Mondiale 2022. Gli azzurri debuttano contro l’Irlanda del Nord nel primo match di qualificazione e i betting analyst propongono le quote degli ascolti in tv. In particolare, per i bookmaker, lo share su Rai1 supererà il 24,99% con la quota, come riferisce Agipronews, offerta a 1,80. Leggermente più bassa la probabilità dell’Under, dato a 1,90. La penultima sfida dell’Italia, contro la Polonia in Nations League, ha totalizzato 6,814 milioni di spettatori televisivi con il 26,2% di share. Decisamente più basso invece quello fatto registrare l’11 novembre 2020 contro l’Estonia, quando su Rai1 si raggiunse il 15,7%.